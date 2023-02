Reportages découverte du 25 février 2023 - The Voice : l'envers du décor

C'est le plus grand télé crochet de France. Cette année ils étaient plus de 50 000 à tenter leur chance. Mais seuls 100 ont été retenus pour passer les auditions à l'aveugle... Pour gagner le droit d'accéder au plateau de The Voice, chaque candidat doit d'abord surmonter 4 épreuves, toutes éliminatoires. Pour les gagnants... c'est un changement de vie assuré. Pendant plusieurs mois nous avons suivi quatre candidats partagés entre un quotidien ordinaire et une aventure extraordinaire. Tous vont vivre d'intenses émotions. Un parcours du combattant que les spectateurs du télécrochet sont loin d'imaginer... Plongez pour la première fois dans les coulisses du casting du plus grand concours de chant de France, à la rechreche de LA voix de demain.