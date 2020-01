Reportages découverte du 25 janvier 2020 - La gastronomie s'installe dans la rue

Un reportage de Andreia De AraujoImages : Romain Manon Neal Mc Ennis, Antoine Schmidt et Jérémie VincentMontage : Alexandre AmaralTF1 Production Depuis cinq ans, partout en France, les "food trucks" poussent comme des champignons. Ils seraient plus de 800 camions à sillonner la France. Si transformer un camion, un fourgon ou encore un bus en cuisine mobile parait simple, la moitié de ceux qui tentent l’aventure éteignent pourtant leurs fourneaux au bout d’un an. Entre rêve et désillusion, nous avons suivi pendant plusieurs mois l'aventure de quatre chefs qui ont pris leurs quartiers dans la rue. Enquête sur un phénomène culinaire en pleine explosion.