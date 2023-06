Reportages découverte du 25 juin 2023 - Basque tout simplement

Niché entre les Pyrénées et l’océan Atlantique, le Pays basque est l’une des plus belles régions de France, un des fleurons de la diversité culturelle française. Il suffit d’un regard pour reconnaitre ses maisons traditionnelles, les «Etxea», et d’une parole pour distinguer l’accent chantant de ses habitants. Liée par un amour unique pour sa terre natale, une nouvelle génération de passionnés a décidé de faire revivre les traditions basques. Pendant près d’un an nous avons suivi ces amoureux qui font battre à nouveau le cœur du Pays basque.