Reportages découverte du 25 juin 2023 - Un rêve d'Italie

Pâtes, pizzas, glaces, mozzarella… Les produits italiens séduisent les Français. C’est même leur gastronomie étrangère préférée. Mais cet engouement pour l’Italie ne s’arrête pas à la nourriture. La « Dolce Vita » fait encore rêver. Ces deux mots véhiculent un état d’esprit et un art de vivre à l’italienne que l’on retrouve aussi bien dans les vieilles voitures, dans la mode, et dans l’artisanat. Aujourd’hui ces savoir-faire ont traversé les Alpes. Partout en France se trouvent des passionnés d’Italie. Pendant plus d'un an, nos équipes ont suivi ces femmes et ces hommes qui distillent un parfum d’Italie et font rayonner l’art de vivre transalpin.