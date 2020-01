Reportages découverte du 26 janvier 2020 - Devenir propriétaire : rêves et galères

Un reportage de Elise RichardImage : Candice Baudin et Richard MichelMontage : Alexandra DiazProduction : CAPAPrès de 60% des Français sont propriétaires de leur résidence principale. Un chiffre en constante augmentation. Ces douze derniers mois, grâce à la baisse historique des taux d’emprunt, plus d’un million de transactions immobilières ont été réalisées. Mais qu’il s’agisse d’acheter un bien existant, de rénover une vieille bâtisse ou de construire sa maison, devenir propriétaire est un long chemin souvent semé d’embûches. Et parfois, cela peut même se transformer en galère. Des visites pour dénicher la perle rare, en passant par les travaux qui n’en finissent pas : pendant plus d’un an, nous avons suivi des futurs propriétaires dans leur parcours tumultueux pour mener à bien le projet de leur vie.