Reportages découverte du 26 juin 2022 - Jeunes agriculteurs et fiers de l'être

Un reportage de Julie RothImages : Maxime Rousseau, Thomas Gathy, Renaud Holtzinger, Thierry Simonet et Quentin DoussaudMontage : Charline DelavaudProduction : Nomades TVA l’heure où tout va vite, ou tout bouge ou tout évolue, eux ont choisi la terre et le métier d’agriculteur. Ils ont entre 18 et 30 ans et sont passionnés, idéalistes et plein de convictions ! Persuadés que leur avenir est dans le terroir, ils sont prêts, malgré leur jeune âge et leur peu d’expérience, à relever les défis et à affronter tous les sacrifices. Se lever tôt, finir tard, enchaîner les tâches physiques, vivre dans l’isolement et faire une croix sur les vacances, rien ne les arrête. Comme un vent de fraicheur qui souffle sur les champs, cette jeunesse nous embarque dans un monde rythmé naturellement par les saisons. Jours et nuits, nous partageons leurs aventures, les mains dans la terre.