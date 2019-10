Reportages découverte du 26 octobre 2019 - Concours de cuisiniers : de l'ombre à la lumière

Un reportage de Lucile BellangerImages : Manuel Blanche, Philippe Herpin et Franck PoirierMontage : Vincent LigerProduction : KMLes concours de cuisine ne sont plus seulement réservés à l’élite de la gastronomie. De plus en plus de concours sont créés pour la restauration collective : les traiteurs, les lycées hôteliers, les cuisiniers de cantines scolaires ou de maisons de retraite. Ces cuisiniers sortent enfin de l’ombre. Un défi qu’ils se lancent pour mettre en valeur leur travail souvent méconnu. Pour parvenir à la plus haute marche du podium, ils devront faire preuve de créativité et de persévérance.