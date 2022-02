Reportages découverte du 27 février 2022 - La chance sourit-elle aux audacieux ?

Images : Manuel BlancheParfois, un événement vient bouleverser le projet d’une vie : un accident, un incendie ou un simple choix de vie. Alors que beaucoup baissent les bras certains au contraire trouvent le courage de se battre envers et contre tout pour réussir. Après avoir tout perdu dans un incendie, Fabien, à la tête d’une entreprise de restauration de 4X4, espère rebondir avec un projet original de jouets automobiles pour enfants. A 65 ans, Catherine, elle, a renoncé à une retraite paisible pour lancer sa marque de mousse au chocolat. Olivier, lui, veut sauver un emblème du patrimoine Français, la charentaise, suite à la liquidation de la dernière grande manufacture du célèbre chausson. Passionnée de rapaces, Bélinda a racheté un petit parc animalier en ruine. Malgré d’énormes sacrifices, elle vivote. Cette année, elle va se battre pour doubler le nombre de visiteurs afin de poursuivre son activité. Pendant plus d’un an, nous avons suivi ces persévérants qui déplacent des montagnes pour aller au bout de leur rêve.