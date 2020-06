Reportages découverte du 27 juin 2020 - Des jardins extraordinaires

Un reportage de Gary GrabliImages : Gary Grabli, Cédric Gilain et Fabrice LaunayMontage : Gaëlle Pidoux / CAPA Plus qu’une mode, le jardinage est une passion française. Sept Français sur dix possèdent un petit bout de vert chez eux, qu’ils cultivent avec amour. Un engouement qui ne se dément pas, au fil des années. Trois amoureux de jardins ont poussé cette passion jusqu’à en faire un art. Fleurs, arbres, plantes, dans ce domaine, la créativité peut être sans limite. Nous vous emmenons aux côtés de ces jardiniers de l’excellence qui repoussent toujours plus loin les limites de la nature !