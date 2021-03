Reportages découverte du 27 mars 2021 - Violences conjugales : la justice sous pression

Un reportage de Pierre-Antoine SouchardImages : Cindy Barnes, Clément Alline, Manuel, Blanche et Christophe AstrucMontage : Oriane DeneulinProduction : Elephant et Cie C’est devenu une des priorités de la police et de la justice, notamment depuis le premier confinement : les violences conjugales. Selon les statistiques gouvernementales, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-compagnon. Les plaintes ont explosé en 2020 de plus de 20%. Comment la justice fait-elle face aux violences conjugales ? Comment protège-t-elle les victimes ? Mais aussi comment empêcher la récidive ? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le travail des enquêteurs et des magistrats du tribunal judiciaire de Blois. Dépôt de plainte, auditions de victimes, gardes à vue, audiences devant le tribunal correctionnel... Nous avons pu filmer le parcours de ces femmes victimes et le sort que réserve la justice aux hommes violents.