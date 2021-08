Reportages découverte du 28 août 2021 - Un été pour réussir

Un reportage d'Elodie Branson Images : Florent Hayet, Timothée Dereix, Lucas Robin, Raoul Seigneur, Axel Charles Messance, Vincent Perret, Alban Patural, Jérôme Weisselberg et Emmanuel BellocMontage : Oriane Denneulin Production : ElephantVendeurs de beignets, directeurs de campings, patron de parc aquatique ou restaurateur de plage... Pour réussir leur été, ils doivent rivaliser d'ingéniosité. Travailler au gré du temps et des flux de vacanciers est un pari parfois risqué. Ces entrepreneurs ont voulu le relever en ouvrant leur commerce le temps d'un été. Pendant trois mois, nous avons suivi quatre Français qui travaillent quand vous êtes en vacances et se donnent la saison pour réussir.