Reportages découverte du 28 décembre 2019 - Nous irons tous au Paradis

On parle souvent du Lido, du Crazy Horse ou du Moulin Rouge, les cabarets les plus célèbres de France. Pourtant ils ne sont pas les plus anciens. Dans le quartier de Saint-Germain des Prés se cache un petit bijou d'architecture et d'histoire : le Paradis Latin. Construit par Gustave Eiffel en même temps que sa célèbre Tour, le vieux cabaret a gardé son authenticité et l'esprit d'antan. Récemment racheté par un homme d'affaires amoureux de "spectacles à la française", l'établissement a décidé de faire peau neuve. Tout doit être changé, de la décoration à la moquette, en passant par les éclairages et même…le plus important : la revue ! Un tel événement n'a lieu que tous les dix ans en moyenne à Paris ! Pour orchestrer cette petite révolution, la direction a choisi le metteur en scène et chorégraphe Kamel Ouali. Mais elle ne lui a laissé que quatre mois pour recruter une nouvelle troupe et préparer le nouveau spectacle. Changement de décors, changement de costumes, changement de chorégraphies et d'orchestrations, en exclusivité, Reportages découverte a suivi les coulisses de cette renaissance aux côtés des anciens et des nouveaux du Paradis Latin, parmi lesquels une certaine Iris Mittenaere. Miss Univers va devoir apprendre à chanter et à danser comme une professionnelle.