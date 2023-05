Reportages découverte du 28 mai 2023 - Les aventuriers du bout du monde

Alors que certains préfèrent avoir une vie paisible et reposante, les Françaises et les Français que nous avons suivi ont fait un tout autre choix. Ils ont fait de leur vie leur plus grande aventure. Leur objectif…vivre leurs rêves. Pendant plusieurs semaines une équipe de Reportages découverte a suivi trois histoires d’aventuriers, des expéditions extraordinaires aux quatre coins de la planète. Certains de ces aventuriers iront au bout de leur rêve, pour d’autres ce sera plus compliqué.