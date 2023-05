Reportages découverte du 28 mai 2023 - Les parcs de loisirs :une passion française

La France compte plus de 300 parcs de loisirs. Chaque année, il s’en ouvre de nouveaux. Pendant près d’un an, nous avons suivi trois passionnés qui ont décidé d’ouvrir leur propre établissement. Zoo, parc à thème ou parc de loisirs immersifs, tous ont l’espoir de séduire un large public. Et pour cela, ils n’ont pas hésité à se lancer dans des chantiers hors normes qui leur ont donné bien des sueurs froides…