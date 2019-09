Reportages découverte du 28 septembre 2019 - Les coulisses de la Gare Saint-Lazare

Un reportage d'Alex GaryImages : Alex GaryMontage : Alex GaryProduction : Pernel Media Saint- Lazare est la deuxième plus grande gare d'Europe avec plus de 450 000 personnes qui arpentent ses allées et ses quais, chaque jour. L'équivalent d'une ville comme Toulouse. Près de 1 600 trains partent et arrivent au quotidien dans un ballet perpétuel… Une mécanique de haute précision, où la moindre minute de retard peut tout déstabiliser. Pendant plusieurs mois, une équipe de Reportages découverte a suivi le quotidien d'usagers de cette gare qui est aussi la plus vieille de Paris, mais aussi de ceux qui y travaillent.