Reportages découverte du 29 août 2020 - Voir Naples et rêver

Un reportage de Bénédicte DelfautImages : Karine GuillaumainMontage : Bruno EsuirolAgence de presse : Mischia Productions C'est l'une des plus belles baies du monde. Sa lumière, ses couleurs et ses courbes parfaites inspirent les artistes depuis l'Antiquité. "Voir Naples et mourir", disent les Napolitains. C'est dire leur attachement à leur ville. Derrière la beauté, se cache une ville grouillante, chaotique… et des Napolitains au caractère bien trempé. Elle suscite la passion et la folie, l'amour et la haine, la foi et le crime… Ville de paradoxe, elle ne se laisse pas facilement déchiffrer. Pendant près d'un an, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre Napolitains amoureux de leur ville. Avec eux, elle a arpenté ses belles ruelles et ses quartiers malfamés