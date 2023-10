Reportages découverte du 29 octobre 2023 - Des hôteliers pas comme les autres

La France compte plus de 17000 hôtels. Beaucoup appartiennent à des chaines hôtelières et à des grands groupes. Mais chaque année des hôteliers se lancent dans le projet d’une vie : créer un hôtel « pas comme les autres ». Pendant plus d’un an nous avons suivi d’audacieux passionnés qui s’investissent corps et âmes dans leur hôtel. Certains font voler les codes de l’hôtellerie traditionnelle en éclats. Impliqués dans chaque décision, ces hôteliers d’un nouveau genre se démènent pour ouvrir des établissements d’exception en conservant l’âme des lieux et la culture locale. Tatiana transforme une prison en hôtel. Guillaume et Frédéric eux s’attaquent à une maison de maitre avec sa chapelle en Italie. Quant à Martin c’est toute une région qu’il espère redynamiser grâce à son hôtel.