Reportages découverte du 29 septembre 2019 - A travers le monde pour des produits rares

Un reportage de Laura ChemounyImages : Cédric Corre, Mathias Denizo, Laure Becherer, Neal McEnnis et Guillaume TaverneMontage : Vincent TardifTF1 Production Ce sont des Indiana Jones des temps modernes. Des aventuriers prêts à parcourir le monde pour dégoter un produit rare et exceptionnel. Ils veulent être les premiers à l'utiliser et à le faire découvrir aux Français. Des bords de l'Amazone au Brésil jusqu'au fin fond de la Thaïlande, en passant par la Brière en Loire-Atlantique, nous avons suivi quatre passionnés. Jean Henry a quitté sa vie confortable de commercial pour fabriquer des couteaux dans ce bois rare et millénaire qu'est le morta. Eric, grand torréfacteur parisien, est en quête du café le plus rare du monde en Thaïlande : un café produit dans de la bouse d'éléphant ! Victoire, elle, cherche une fleur rare qui ne pousse que dans la campagne japonaise. Ses pigments permettent de fabriquer le rouge à lèvres traditionnel des geishas. Enfin, Damien partira en quête d'un fruit aux vertus extraordinaires qui ne pousse que dans la jungle amazonienne : l'açaï. Et le jeune homme s'est mis en tête de l'importer en France.