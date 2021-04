Reportages découverte du 3 avril 2021 - Déménagement sans ménagement

Un reportage de Laetitia PongiImages : Antoine Schmidt, Raphaël Licandro et Bernard Cazedepats Montage : Rodolphe ZagouryProduction : TF1 prod Le déménagement serait, pour les Français, la troisième cause de stress, après le deuil et le licenciement. Pourtant, chaque année, ils sont trois millions à déménager. Si certains changent seulement de logement, pour d’autres, c’est une aventure hors du commun qui commence. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi des déménagements hauts en couleurs avec des familles prêtes à traverser la France, à déplacer une ménagerie avec des animaux cardiaques ou encore à délocaliser leur usine. Nous avons également accompagné une déménageuse unique en France qui, avec son conjoint, porte des pianos de plus de 250 kilos…