Reportages découverte du 3 avril 2022 - Viager : mode d'emploi

Images : Richard Michel, Julien Nativel, François Gagnant, Thomas Van Nedervelde et Mathieu AlonsoVendre ou acheter en viager, une pratique encore taboue, car pour certains cela revient à parier sur la mort de quelqu'un. Avec environ 5000 transactions par an, il représente moins de 1% des ventes immobilières. Pourtant, face au vieillissement de la population, aux retraites qui diminuent et au prix de l'immobilier qui flambe, le viager pourrait bien être une solution d'avenir. Ils sont acheteurs, vendeurs ou agents immobiliers et se sont décidés à sauter le pas. Là où certains se rêvent propriétaire, d'autres veulent simplement profiter de la vie et s'offrir une nouvelle jeunesse. Pendant plus d’un an, de la France à Madagascar, nous avons suivi des hommes et des femmes pour qui le viager est avant tout un pari sur la vie.