Reportages découverte du 3 juin 2023 - La galère des restos routiers

On les choisit rarement pour leur cadre bucolique, plus volontiers pour leur accessibilité au bord des nationales et leur menu complet à moins de 15 euros. Les restos routiers font un peu partis du patrimoine national. Bien plus que des restaurants, ces établissements et ceux qui les animent, offrent à une clientèle modeste, une pause salvatrice, souvent goûteuse, mais surtout, chaleureuse. Pourtant, victimes du développement des autoroutes et de l’évolution des conditions de travail des chauffeurs, ces établissements ne cessent de disparaître. On en comptait 4 500 dans les années 60, ils ne sont plus que 700… Les restos routiers ! Pendant plus d’un an, nous avons suivi des patronnes et des patrons qui se battent pour créer ou faire perdurer leur petit resto routier… quitte à tenter des innovations audacieuses.