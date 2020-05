Reportages découverte du 3 mai 2020 - Drôles de colos

Un reportage de Elisabeth Bonnet-KatzImages : Valentin François dit Hardy et Anatole Toulouzan Montage : Alexandre GosseletLes productions du moment Chaque année, plus d’un million d’enfants partent en "colo". Si le modèle traditionnel des colonies de vacances persiste, de nouveaux séjours thématiques ont émergé ces dernières années, proposant des séjours toujours plus étonnants et dépaysants. Une équipe de " Reportages Découverte" a suivi trois de ces colonies pas comme les autres, depuis les rives de l’Allier jusqu’en Sibérie.