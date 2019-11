Reportages découverte du 3 novembre 2019 - Ma vie d'après

Catastrophe naturelle, maladie grave, grande pauvreté ou prison… Nous sommes tous confrontés, un jour ou l’autre, à une épreuve. Certaines bouleversent même nos vies à tout jamais. Comment se relève-t-on d’une catastrophe naturelle qui a emporté tout ce que nous possédions ? Comment se reconstruire après un cancer qui, pendant plusieurs mois ou plusieurs années, a mis toute notre vie en suspens ? Comment rebondir après plusieurs années passées en détention ? A sa manière, celui ou celle qui a traversé ce genre d’épreuve doit dépasser le traumatisme et réinventer sa vie. Face aux difficultés et aux obstacles, quelques Français ont décidé de ne pas se laisser décourager et de faire de leur accident de parcours, le détonateur d’une nouvelle vie...