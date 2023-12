Reportages découverte du 30 décembre 2023 - Un Palace en fête

Les palaces fascinent, pour leur faste, leurs dimensions, leur confort. Tout semble prévu pour que les clients s'y sentent à la fois comme chez eux et dans un monde magique. Mais en coulisse, cela nécessite un travail et une rigueur de chaque instant. Avec ses 200 chambres dont plus de 90 suites et des tarifs qui montent à 25 000 euros la nuit, Le Peninsula est l'un des hôtels les plus luxueux de France. Pour maintenir sa réputation, plus de 500 employés s'affairent jour et nuit. Pendant plusieurs mois nous avons pu plonger dans les coulisses de ce palace... jusqu'à la préparation exceptionnelle des fêtes de fi d'année.