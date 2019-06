Reportages découverte du 30 juin 2019 - 4 saisons à Saint-Malo

"Une couronne de pierre posée sur les flots", c'est l'image de carte postale de Saint-Malo. La cité balnéaire bretonne est devenue l'une des villes préférées des Français. Chaque année, ses 29 kilomètres de littoral et ses grandes marées attirent des centaines de milliers de visiteurs. La ville vit en grande partie grâce au tourisme mais l'hiver, une autre vie commence, plus calme, une vie de village pleine de charme. Pendant un an, une équipe de Reportages découverte a suivi des habitants de Saint-Malo. Des nouveaux arrivants, mais aussi le dernier poissonnier de la vieille ville...