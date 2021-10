Reportages découverte du 30 octobre 2021 - Un an dans un internat d’excellence

Un reportage d’Aline HoorpahImages : Aline Hoorpah, Nicolas Bellemon, Candice Baudin et David LeviMontage : Alexandre BassoProduction : AUXYMACe sont des collèges ou des lycées publics un peu particuliers : les internats d’excellence. Il y en a plus de 300 en France et ils ont tous le même objectif : redonner à des jeunes en difficulté le goût de l’école, du travail et les porter vers la réussite. Pendant un an nos caméras se sont posées dans l’internat d’excellence Edgar Morin, à Douai, dans le Nord. Ouvert il y a dix ans, cet établissement accueille une centaine de lycéens, la plupart boursiers. Tous sont internes, tous sont en difficulté scolaire, sociale, familiale ou psychologique. Ils viennent chercher dans l’internat un nouvel équilibre, parfois une deuxième maison, une deuxième famille. Pour beaucoup, une dernière chance. Ici, ils sont suivis de près dans des classes limitées à une vingtaine. Pour les réconcilier avec l’école et leur permettre de décrocher un bac général, l’équipe pédagogique mise sur la bienveillance, mais aussi sur la multiplication des activités, des projets et des sorties.Pendant près d’un an, nous avons filmé le quotidien de cet internat peu commun. Nous avons partagé les efforts, les coups durs, les espoirs et les réussites de ses élèves.