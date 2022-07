Reportages découverte du 31 juillet 2022 - Système D pour vacances au bout du monde

Images : Arnaud Faura et Vincent FerreiraLes vacances représentent un budget important pour les Français. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à voyager à petit prix. Fini le temps où il fallait casser sa tirelire pour s’offrir des vacances de rêve ! Mode de transport économique, comme le vélo, nouvelle forme de troc où il faut accepter de mettre la main à la pâte en échange du gite et du couvert… Pendant près d’un an, nous avons suivi de drôles de Français, intrépides et débrouillards. Ils s’offrent de grandes vacances avec de tout petits budgets et réinventent la notion de voyage en lui donnant une saveur plus authentique.