Reportages découverte du 31 mai 2020 - Un été à l'Île de Ré

Un reportage d'Audrey ParfaitImages : Thomas VaillantMontage : Stéphane Pijeat (Eléphant Doc) On la surnomme "la perle de l'Atlantique". L'Île de Ré est réputée pour ses marais salants légendaires et ses plages de sable fin réparties sur 100 kilomètres de littoral. L'Île de Ré est un petit paradis qui attire chaque année près de 180 000 touristes. On y vient pour goûter l'art de vivre à la rhétaise, profiter de ses charmants villages et de leurs maisons blanches, décorées de roses trémières. C'est aussi l'horizon à perte de vue et un relief bien plat, qui permet de parcourir l'île à vélo. Le temps d'un été, nous allons découvrir cette ile très particulière… en suivant certains de ses amoureux.