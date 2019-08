Reportages découverte du 4 août 2019 - Ma nouvelle vie en Algarve

On dit que la vie y est sans contrainte, paresseuse et langoureuse... Il faut dire qu’avec 300 jours de soleil par an, l’Algarve a de quoi plaire. Bien connue des touristes européens, cette région située à l’extrême sud du Portugal recèle bien des trésors. Charmés par ses beautés, sa douceur de vivre et les avantages fiscaux du pays, plusieurs milliers de compatriotes ont déjà tout quitté pour y démarrer une nouvelle vie. Pendant plusieurs mois « Reportages découverte » est parti sur les traces de Français qui partent s’installer en Algarve et tentent d’y réaliser leurs rêves.