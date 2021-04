Reportages découverte du 4 avril 2021 - A l'assaut du Kilimandjaro

Un reportage de Nathalie GrosImages : Hélène EckmannMontage : Antoine ImbertProduction : Capa Presse Du haut de ses 5 895 mètres, le Kilimandjaro est plus qu’une montagne, c’est le toit de l’Afrique et l’un des sommets mythiques de notre planète. Vingt-cinq mille randonneurs tentent son ascension, chaque année. La moitié seulement parvient au sommet. C’est le piège tendu par ce vieux volcan tanzanien : il ne nécessite pas d’équipement particulier, il semble donc accessible à tous. Pourtant, ce sommet est très dangereux. Le petit groupe de Français que nous avons accompagné l’a appris à ses dépens. Inexpérimentés pour la plupart, ils s’étaient imaginé une grande randonnée. En fait, ils se sont lancés dans le voyage le plus éprouvant de leur vie.