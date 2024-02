Reportages découverte du 4 février 2024 - Dis moi qui je suis...

« Dis-moi qui je suis » une question centrale et essentielle dans la vie de chacun d’entre nous… Marlène, 45 ans, va enfin retrouver sa mère biologique … Elle s’apprête à faire ce grand voyage en Corée du Sud. 9000 kilomètres pour l’épilogue d’une histoire qui dure depuis près de 40 ans… Stéphanie, 39 ans, née sous X, à la recherche de ses parents biologiques : Elle a franchi le pas du test ADN qui lui a permis d’obtenir, une liste de « correspondances ». Cette liste constitue le point de départ d’une enquête qu’elle mène en véritable détective, et qui pourrait bien bouleverser sa vie en lui permettant de remonter rapidement jusqu’à son père qu’elle n’a jamais connu. X, bébé né sous le secret, deux mois pour construire son identité : Dans une maternité, quelque part en France, une femme vient d’accoucher. Tout juste né, X n’a plus de mère. Nous allons suivre le parcours atypique de ce bébé orphelin pendant ses deux premiers mois, son quotidien, son évolution, son éveil, et ce qui est mis en place pour qu’il sache plus tard qui il est et d’où il vient…