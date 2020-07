Reportages découverte du 4 juillet 2020 - Ça déménage !

Un reportage de Maxime Vautier Image : Mathieu Mondoulet, Pierre DehoorneMontage : Fabrice Tabourier, Grégory LavilleProduction : IMAGISSIME Chaque année en France plus de 2 500 000 personnes déménagent. Un moment éreintant pour certains, stressant pour d’autres, et qui représente toujours un changement de vie.Le déménagement est aussi toujours une épreuve physique, dévoreuse de temps et d'énergies ; une épreuve psychique, laissant derrière soi un cadre familier, des fêlures, des souvenirs heureux… Qu'il s'agisse de familles, d’un sanctuaire animalier ou d'un musée, une équipe de Reportages découverte a suivi quatre déménagements particuliers mais qui ont en commun de causer bien des tracas à ceux qui les organisent…