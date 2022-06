Reportages découverte du 4 juin 2022 - Héritages : cadeaux et galères

Images : Damien Augeyrolles, Christophe Bushé, Maxime Soulard et Thomas Vaillant Beaucoup rêvent d’hériter un jour d’une fortune, d’un trésor, d’une immense propriété familiale. Pourtant, recevoir une succession de plusieurs centaines de milliers d’euros n’est pas forcément un cadeau ! Plus l’héritage est important, plus il peut être difficile à gérer. Histoire familiale douloureuse, partage, conflit dans la succession… sont autant de problèmes qu’il faut affronter. Recevoir un héritage exceptionnel relève bien souvent du casse-tête, surtout quand le contenu est pour le moins incongru !