Reportages découverte du 4 octobre 2020 - Un été sous les étoiles

Un reportage de Camille Desmaison FernandezImages : Christophe Astruc, Pierre-Yves Deheunynck et Jacques-Olivier BenesseMontage : Vincent Gobert et Virginie LetendreProduction : Capa Presse La France est le paradis du camping. Avec 8 000 établissements, notre hôtellerie de plein air est la première d’Europe. Il y a les établissements familiaux, comme le camping de La Bretonnière, dans l’arrière-pays vendéen. Un écrin de verdure pour campeurs authentiques. Et puis, il y a les géants qui promettent un été survolté, comme Les Tamaris, sur la côte méditerranéenne. En mobil-home ou sous la tente, en bord de mer ou à la campagne, deux visions des vacances pour un même objectif : vivre un été inoubliable, sous les étoiles.