Reportages découverte du 4 septembre 2021 - 11 septembre, une histoire française

Un reportage de Véronique LhormeImages : Thierry SimonetMontage : Aurélie Boiron-LarocheProduction : YN PRODUCTIONS/LA CUISINE AUX IMAGES-Marc NardinoLes attentats du 11 septembre 2001 sont les plus meurtriers jamais perpétrés dans le monde. Leur impact a été colossal aux Etats-Unis, mais aussi partout dans le monde. Jusqu’alors, aucun documentaire ne s’était intéressé à ses répercussions sur la société française, sur les Français. Et pourtant, si l’onde de choc a démarré dans les tours de Manhattan, elle a aussi frappé la France à distance avec une violence inouïe. Retour sur les faits grâce à des témoignages et des archives inédites, mais aussi sur l’impact de cette catastrophe sur les Français.