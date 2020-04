Reportages découverte du 5 avril 2020 - Mignonne allons voir si les roses...

Un reportage de Lise Thomas-RichardImages : Florent Hayet, Martin Vanden-Bossche, Adrien Pinon et Erik WoringerMontage : Anne MartyProduction : Imagissime En France, neuf foyers sur dix possèdent un espace de jardinage (jardin, terrasse ou balcon). Que ce soit pour le plaisir ou pour se nourrir, ces jardiniers amateurs ont placé l'amour des plantes et de la nature au cœur de leur vie. A coups de bêche et de sécateur, ils réussissent seuls à réaliser de petits miracles, en dépit de leurs moyens limités et de leur absence de formation horticole. Des novices aux plus expérimentés, une équipe de " Reportages découverte " a suivi cinq mordus de jardinage.