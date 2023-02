Reportages découverte du 5 février 2023 - La fièvre de l'or

C'est un métal précieux, issu des entrailles de la terre, une monnaie d'échange parmi les plus anciennes de l'humanité : l'or. Indestructible, il résiste quand toutes les autres valeurs s'écroulent. Aujourd'hui, 1 kg d'or vaut 55 000€, c'est presque deux fois plus qu'il y a 4 ans. Une valeur refuge dans une période de crise. Alors, les Français se précipitent dans les agences d'achat et de vente, avec leurs bijoux, leurs lingots ou leurs pièces, en espérant gagner de l'argent facilement. Mais l'or qui fait rêver les hommes, leur fait aussi parfois perdre la tête. De l'extraction à la vente en bijouterie, risques et arnaques sont fréquens. Pendant plusieurs mois, nos équipes sont allées à la rencontre de Français touchés par cette fièvre de l'or et ont mené l'enquête sur la trace d'escrocs parfaitement organisés.