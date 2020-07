Reportages découverte du 5 juillet 2020 - Un an à l'internat

Un reportage d’Hélène MaucourantImage : Christophe Busché, Léonie Samel et Hélène MaucourantMontage : Marie Luquet Courbon, Nicolas Planche et Quentin Cebe«Tournez s’il vous plaît»L’internat a longtemps eu mauvaise réputation. Mais aujourd’hui son image a changé et il a de nouveau le vent en poupe. Parents débordés, adolescents en manque de repères, incapables de se mettre au travail ou vivant parfois des situations familiales complexes… Pour toutes ces raisons, la solution qui s’impose est parfois celle de la pension. Pendant une année scolaire, nous allons suivre le quotidien des pensionnaires de l’internat de Walbourg, en Alsace, l ‘un des plus grands établissements de la région, qui accueille plus de 250 internes du CM2 à la terminale.