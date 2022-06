Reportages découverte du 5 juin 2022 - Bercy, d’Elton John au basket certains l’aiment show

Images : Denis Einaudi, Mathilde Bouttemy et Stéphane GuffroyDepuis plus de 35 ans, l’Accor Arena est le lieu de tous les possibles. Un temple du spectacle de 55 000 m2, au cœur de Paris, pouvant accueillir plus de 20 000 personnes… Et où, chaque jour, un évènement chasse l’autre ! Inaugurée en 1984, sous le nom de “Palais Omnisports de Paris Bercy”, la plus grande salle de la capitale a depuis été copiée dans le monde entier. De grands artistes ont foulé sa scène : Elton John, Céline Dion et bien sûr Johnny Hallyday, qui y a donné plus de 100 concerts ! Pendant une semaine, les équipes de «Reportages découverte» ont tenté de percer le mystère. Car derrière le show, en coulisse, en régie ou dans les salons VIP, vous allez découvrir une mécanique impressionnante et très bien huilée. Des centaines de personnes qui s’activent de jour comme de nuit pour transformer en quelques heures un dojo géant en terrain de basket puis, en salle de concert…