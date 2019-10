Reportages découverte du 5 octobre 2019 - Jumeaux, jumelles la vie en double

Un reportage de Benoîte JuneauxImages : François Chambe, Guillaume Martin et Marine DejeanMontage : Bruno MaruaniProduction : SKOPIA Films Naître à deux, puis apprendre à vivre à deux. En France, il existe près de 700 000 jumeaux et jumelles. Alors que, pour certains, il s'agit d'une grande force, d'autres mettent du temps avant de trouver leur place dans ce duo imposé par la vie. Durant six mois, nous avons suivi quatre couples de jumeaux qui ont transformé leur gémellité en atout professionnel. En alliant leurs compétences, ils ont choisi de mener leur vie en double, même au travail.