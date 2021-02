Reportages découverte du 6 février 2021 - Les vieux commerces font de la résistance !

Un reportage de Julie ThierryImages : François Chambe, Arnaud de Foucaucourt et Marine Dejean de la BâtieMontage : Virginie Bernard et Alexa Gordon-GentilDurite Productions Ils résistent contre vents et marées, contre la concurrence asiatique ou celles des grandes surfaces qui entourent nos villes, contre internet et la désertification des centres-villes… Les plus vieux commerces. A la tête de ces échoppes au parfum d’antan, des commerçants animés par la passion et l’amour du métier ! Pendant plusieurs mois, nous allons sillonner la France à la rencontre de ces commerçants qui, envers et contre tout, tentent de sauvegarder leur patrimoine commercial. Un petit goût de France d'autrefois dans un univers d'aujourd'hui.