Reportages découverte du 6 janvier 2024 - Permis de conduire : dérives et système D

C’est devenu un problème majeur pour les forces de l’ordre : le nombre de Français qui roulent sans permis augmente chaque année pour se rapprocher dangereusement du million. Car le permis est aussi facile à perdre, qu’il est difficile à décrocher. En France, 1,5 millions de candidats tentent leur chance chaque année mais la moitié, met plus d’un an à le passer ! Alors face à ces obstacles des alternatives se développent, parfois légales, d’autres fois pas du tout. Leçons accélérées, via internet ou carrément permis achetés illégalement. Nous avons mené l’enquête.