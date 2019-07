Reportages découverte du 6 juillet 2019 - 7 jours 7 nuits à Toulouse

Toulouse, terre de rugby et capitale européenne de l’aéronautique, la quatrième plus grande ville de France est aussi réputée pour son art de vivre. De la Garonne au quai de la Daurade en passant par la place du Capitole, pendant 7 jours et 7 nuits, les équipes de Reportages Découverte ont suivi le quotidien de cinq Toulousains. Certains en font sa renommée, d’autres la protègent. Pendant une semaine, ils nous font découvrir les coulisses de la ville rose.