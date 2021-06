Reportages découverte du 6 juin 2021 - Entre business et tradition : des monastères pas austères

Un reportage de Sylvie Cenci et Hugues DemeudeImages : Jean Etienne Mach Montage : Ludovic LangProduction : Ego Productions Ces dernières années, le marché des objets religieux a explosé, qu'il s'agisse comme à Lourdes d'objets de culte fraîchement fabriqués, d'antiquités ou encore de trafic. Les mitres, tableaux, reliquaires et autres ostensoirs, exposés dans des églises, sont devenus la cible des trafiquants car ces objets sont à la mode. Des ventes aux enchères sont même organisées, suivies par de riches hommes d’affaires, collectionneurs de reliques. On les retrouve aussi sur les marchés parallèles, volées puis revendues sous le manteau à des antiquaires peu scrupuleux. La police et de la gendarmerie ont même mis en place des services spécialisés. Pendant plus d’un an, nous avons mené l’enquête sur ce nouveau phénomène qui hante nos églises.