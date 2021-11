Reportages découverte du 6 novembre 2021 - Occasions, locations, système D

Un reportage de Valentine Bossi-BayImages : Richard Michel, Julien Nativel, François Gagnant, Erik Woringer, Pierre Taillez, Franck Debras, Cédric Fouré, Stéphane Guffroy, Jérôme Mars et Julien SaglioMontage : Laure Callot et Pierre Le Chaponnier Production : Tony Comiti ProductionsLa crise sanitaire a bouleversé les habitudes des Français. Près d’un sur deux déclare vouloir consommer moins, mais mieux. Que ce soit par nécessité ou par conviction, certains ont tout misé sur l’occasion ou encore la location, deux secteurs en plein boom. Les sites internet de location de meubles, d’objets divers ou même de jardins ou de piscines ne cessent d’attirer de nouveaux clients. Pendant plusieurs mois d’un bout à l’autre de la France, nous avons suivi des hommes et des femmes bien décidés à consommer autrement. Entre système D, bons plans, recyclage et récup… Bienvenue dans la France de la deuxième main.