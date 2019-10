Reportages découverte du 6 octobre 2019 - Familles nombreuses, familles joyeuses

Un Reportage d'Elisa HelainImages : Florent Hayet et Guillaume BirotMontage : Virginie Letendre Production : CAPA La France est toujours la championne européenne des naissances ! En 2018, 758 000 nouveau-nés ont vu le jour dans l'hexagone, certains dans de grandes tribus. Le pays compte 1,7 million de familles nombreuses avec trois enfants ou plus. Mais aujourd'hui, plus que jamais, avoir six, sept ou huit enfants est un choix hors du commun. Ces foyers où le maître mot est l'organisation doivent tout voir en grand : les repas, les voitures, les maisons, les courses, le linge. Avec sept enfants et plus, une journée ordinaire devient vite extraordinaire. Nous avons passé une année aux côtés de trois familles XXL.