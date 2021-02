Reportages découverte du 7 février 2021 - Travail au noir, les nouvelles fraudes

Un reportage de Jean-Marc Philibert Images : Edouard Britsch, Aurélien Clément, Ludovic Demouy, Frédéric Elhorga, Mathilde Gautry Montage : Lucie DerailProduction : Productions Tony Comiti Chaque année, plus de 2,5 millions de Français exerceraient une activité non déclarée. Un phénomène qui coûterait plus de 8 milliards d'euros aux finances publiques. A l'heure où le gouvernement mobilise toutes ses ressources pour passer le cap du coronavirus, cette somme colossale représente un manque à gagner dont l'État ne peut plus se passer. Alors, pour tenter de stopper l'hémorragie financière, tous ses services sont mobilisés. En 2019, les redressements de l'URSSAF ont ainsi représenté plus de 700 millions d'euros, un chiffre en hausse de 10% par rapport à l'année précédente ! Mais la marge est encore importante et toutes les initiatives sont bonnes pour lutter contre le "travail au noir".