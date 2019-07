Reportages découverte du 7 juillet 2019 - Fleur Australe : les dangers de la Mer Rouge

Après avoir traversé les Caraïbes, le pôle Nord puis la mer Méditerranée, la famille Poupon-Danon poursuit son tour du monde sur son voilier Fleur Australe. Direction la Mer Rouge par le canal de Suez.Cette fois, l’équipage va devoir rester discret et vigilant, car le bateau va aux abords de contrées hostiles… Certains pays comme le Yémen sont encore en guerre et les pirates et contrebandiers sont nombreux dans la région.