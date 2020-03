Reportages découverte du 7 mars 2020 - Les trains de rêve

Un reportage d'Edouard BergeonImages : Matthieu Martin, Nicolas Ducrot, Steven Pailler et Edouard BergeonMontage : Luc GolfinProduction : HTO Productions Un voyage en train n'est jamais un voyage ordinaire. Et quand ce voyage a lieu dans les trains les plus extraordinaires du monde, cela donne lieu à des scènes surprenantes, des images incroyables et des émotions uniques. Voyager en train c'est prendre le temps de visiter, tout en se laissant porter par les paysages qui défilent. C'est sortir des sentiers battus pour rencontrer des cultures différentes. C'est tout simplement s'imprégner du pays visité sans se préoccuper des distances à parcourir. Pendant plusieurs jours une équipe de " Reportages découverte " a suivi des couples de Français qui se déplacent en train. Les uns en Afrique du Sud à bord du Rovos, le train le plus luxueux du monde ; les autres en Bolivie à bord de l'Expreso del Sur et du "Buscarril". En voiture pour un périple au bout du monde...