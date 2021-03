Reportages découverte du 7 mars 2021 - Allons chez ma tante

Un reportage de Julie ThierryImages : François Chambe et Marine DejeanMontage : Virginie Bernard et Alexa Gordon-GentilProduction : Durite Productions Depuis sa création en 1637, le crédit municipal est devenu une institution, un ultime recours pour plus de 100 000 personnes chaque année. Gager un bien précieux en échange d’une somme d’argent immédiate ? Mauvaise passe financière ou accident de la vie, avec la crise sanitaire et ses conséquences sociales dramatiques, le prêt sur gage n’a jamais été autant à la mode ! Depuis 1637, la vocation sociale de cet organisme autrefois appelé "chez ma tante" perdure et elle recèle d’histoires de vies incroyables. Pour le découvrir, nous avons décidé d’y passer un peu de temps ! Trois agences ont exceptionnellement accepté de nous ouvrir leurs portes : Toulon, Auxerre et Tours. Plongez avec nous dans cet environnement plein de mystères, qui a son vocabulaire propre et ses codes si particuliers.